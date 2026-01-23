الجيش العراقي يُغيث عوائل حاصرتها الثلوج في سنجار

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، ( 23 كانون الثاني 2026 )، مباشرة قطعات فرقة المشاة العشرين بفتح الطرق في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى وإغاثة العوائل المحاصرة جراء تساقط الثلوج.

وقالت الدفاع في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات غرب نينوى، باشرت قطعات فرقة المشاة العشرين بفتح الطرق في سنجار والتي أغلقتها الثلوج".

وأضاف البيان، أن "قائد الفرقة وجه الجهد الهندسي بمساعدة المواطنين والحالات الإنسانية، في ظل الطقس القاسي الذي وصلت فيه درجة الحرارة إلى (4-) درجات مئوية تحت الصفر".