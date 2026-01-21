توقعات تاريخية.. الخرائط الأوروبية تحذر من موجة تضع بغداد والمحافظات تحت تأثير الثلوج

تستعد مدن عراقية واسعة لتأثير منخفض جوي فعّال يمتد من الشمال إلى الجنوب بين الخميس والإثنين، مع فرص لتساقط الثلوج في عدد من المحافظات، بينها مناطق من العاصمة بغداد، إلى جانب أمطار متفاوتة الشدّة وانخفاض في درجات الحرارة، بحسب أحدث التحليلات الجوية والنماذج العددية.

"تطرّف ثلجي" وفرص تساقط الثلوج

-تشير مخرجات النموذج الاوروبي إلى حالة "تطرّف ثلجي" يوم الجمعة.

-التوقعات ترصد فرصا لتساقط الثلوج في مناطق من: بغداد، بابل، واسط، كربلاء، ديالى، صلاح الدين، الأنبار، ميسان، ذي قار.

-الثلوج متوقعة على شكل زخّات متفرّقة، تبعا لبرودة الطبقات السطحية وشدّة المنخفض في كل منطقة.

مسار المنخفض الجوي من الشمال إلى الجنوب

تؤكّد النماذج العددية تأثّر العراق بمنخفض جوي فعّال يرافقه تيّار هوائي رطب ورطوبة عالية في طبقات الجو السطحية والمتوسطة.

1- الخميس – الجمعة (الشمال):

-بداية تأثير الحالة المطرية في المناطق الشمالية.

-تشكّل سحب ركامية ممطرة متفرّقة ومتوسطة الشدّة، مع تفاوت في كثافة الهطول ووجود فترات توقّف مؤقتة بين الزخّات.

2- نهاية الأسبوع (الوسط والغرب):

-امتداد تأثير المنخفض تدريجيا نحو مدن الوسط وغرب البلاد.

-ازدياد نشاط السحب الركامية وتوسّع رقعة الهطولات.

-أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا على فترات محدّدة.

-انخفاض محدود في درجات الحرارة السطحية، مع نشاط للرياح المصاحبة للسحب الممطرة.

3-بداية الأسبوع المقبل (الجنوب):

-وصول تأثيرات الحالة الجوية إلى مدن الجنوب تباعا.

-أمطار على شكل دفعات متفاوتة الشدّة، مع تباين في كميات الهطول بين منطقة وأخرى.

ملاحظات وتنبيهات أولية

-احتمال تشكّل تجمّعات مياه مؤقتة في المناطق المنخفضة داخل المدن، خاصة خلال فترات الهطول الغزير.

-فرصة لهطول ثلوج أو أمطار ممزوجة بالثلوج في بعض المناطق، خصوصا مساء الجمعة وصباح السبت، تبعا لتطوّر البرودة السطحية.

-يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية من الجهات المختصّة؛ نظرا لإمكانية تغيّر مسار وشدّة المنخفض وفقا للمعطيات الجوية الجديدة.