اقليم كردستان.. موجة من الثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الخميس

اعلنت غرفة العمليات في وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان، اليوم اﻷربعاء، أن التوقعات تشير إلى تأثر الإقليم بموجة من الثلوج وانخفاض درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الخميس.

وذكرت الغرفة في بيان ،أنه "من المتوقع أن تشهد مناطق إقليم كردستان موجة من الثلوج والأمطار اعتباراً من صباح يوم غد الخميس تستمر حتى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وصباح يوم السبت".

وحذّرت غرفة العمليات، حسب البيان، المواطنين، بضرورة توخي الحيطة والحذر والحفاظ على سلامتهم تزامناً مع موجة تساقط الثلوج.

وأوضحت، أن "مناطق إدارة كرميان، ومحافظة كركوك، وأجزاء من محافظة أربيل، ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة".

وتابعت ان "كميات الثلوج المتوقعة:

أربيل: من 2 إلى 5 سم

السليمانية: من 10 إلى 15 سم

دهوك: من 10 إلى 15 سم

كركوك: احتمال تساقط الثلوج

حلبجة: من 6 إلى 8 سم

كرميان: احتمال تساقط الثلوج

زاخو: من 10 إلى 15 سم

سوران: من 15 إلى 25 سم

رابرين: من 20 إلى 30 سم".