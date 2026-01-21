الأخبار

اقليم كردستان.. موجة من الثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الخميس


اعلنت غرفة العمليات في وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان، اليوم اﻷربعاء، أن التوقعات تشير إلى تأثر الإقليم بموجة من الثلوج وانخفاض درجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الخميس.

وذكرت الغرفة في بيان ،أنه "من المتوقع أن تشهد مناطق إقليم كردستان موجة من الثلوج والأمطار اعتباراً من صباح يوم غد الخميس تستمر حتى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وصباح يوم السبت".

وحذّرت غرفة العمليات، حسب البيان، المواطنين، بضرورة توخي الحيطة والحذر والحفاظ على سلامتهم تزامناً مع موجة تساقط الثلوج.

وأوضحت، أن "مناطق إدارة كرميان، ومحافظة كركوك، وأجزاء من محافظة أربيل، ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة".

وتابعت ان "كميات الثلوج المتوقعة:

أربيل: من 2 إلى 5 سم

السليمانية: من 10 إلى 15 سم

دهوك: من 10 إلى 15 سم

كركوك: احتمال تساقط الثلوج

حلبجة: من 6 إلى 8 سم

كرميان: احتمال تساقط الثلوج

زاخو: من 10 إلى 15 سم

سوران: من 15 إلى 25 سم

رابرين: من 20 إلى 30 سم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب فالح الخزعلي يكشف عن نتائج الاجتماع النيابي مع رؤساء مجالس المحافظات
وزير الخارجية يتسلّمُ نسخة من أوراق اعتمادِ السفيرةِ الفلسطينية في العراق
اعتقال متهم باعمال السحر والشعوذة في الحلة
التربية تعلن ضوابط تأسيس المدارس المهنية الاهلية
الشيخ الخزعلي ووفد تحالف خدمات يؤكدان أهمية توحيد الجهود الوطنية
اقليم كردستان.. موجة من الثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الخميس
قائد عمليات كركوك يعلن اتخاذ اجراءات امنية مشددة بين المحافطة واقليم كردستان
امير قبيلة العبيد يدعو عشائر العراق لموقف وطني جامع ودعم القوات الامنية
العراق والجامعة العربية يبحثان تطورات المنطقة والعالم
رئاسة مجلس النواب تؤكد عزمها على تمرير قانون هيئة النزاهة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك