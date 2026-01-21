التربية تعلن ضوابط تأسيس المدارس المهنية الاهلية

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن ضوابط تأسيس المدارس المهنية الاهلية، فيما حددت التخصصات المطلوبة.

وقالت الوزارة، في بيان :" ان ضوابط تأسيس المدارس المهنية الاهلية تبدأ بطلب يُقدّم الى المدير العام للتعليم العام والاهلي والاجنبي مرفقاً بالوثائق التي تثبت اسم المؤسسة ومقرها واهدافها، والموارد المالية اللازمة، ونوع المدرسة (صباحية او مسائية، للبنين او للبنات او مختلطة) والمستوى الدراسي، اضافة الى اثبات ملكية او استئجار البناية".

واضافت، ان "المساحة المخصصة للاعداديات المهنية تُحدد حسب التخصصات المراد فتحها، مع اشتراط الحد الادنى للمساحة ان لا تقل عن (2500) متر مربع"، مشيرة الى، ان "تشكيل الهيئات الادارية والتدريسية يتم وفق نظام التعليم المهني المعتمد، مع خضوع الطلاب للامتحانات المهنية العامة ومنح وثيقة التخرج من المديرية العامة للتعليم المهني".

واكدت:" ان التخصصات المطلوبة تشمل الاقسام التجارية والصناعية والحاسبات والفنون، بالاضافة الى الاعداديات الرياضية، مع اعتماد المناهج الحكومية المعتمدة والسماح باضافة مواد بعد الموافقة الرسمية، وتوفير الاجهزة والمختبرات والورش وفق متطلبات التدريب العملي"