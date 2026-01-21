قائد عمليات كركوك يعلن اتخاذ اجراءات امنية مشددة بين المحافطة واقليم كردستان

اعلن قائد عمليات كركوك، الفريق الركن صالح حرز، اتخاذ اجراءات امنية مشددة ، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في نقاط التفتيش المتاخمة لاقليم كردستان،شمالي كركوك ، مؤكداً :" ان هذه الاجراءات تشمل التدقيق في هويات الاشخاص ، والبضائع الداخلة من الاقليم".

وقال حرز :" ان وتيرة الاحداث المتسارعة والتغيرات الطارئة في سوريا، لا سيما في المناطق المحاذية لاقليم كردستان، ومع توقع موجة نزوح نحو الاقليم واحتمال تسرب اعداد من عناصر تنظيم داعش الارهابي من مراكز الاحتجاز في الشدادي والهول داخل الاراضي السورية، دفعت القوات الامنية الى تشديد الاجراءات"