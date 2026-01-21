امير قبيلة العبيد يدعو عشائر العراق لموقف وطني جامع ودعم القوات الامنية

دعا امير قبيلة العييد في العراق الشيخ وصفي العاصي ،عشائر العراق لدعم القوات المسلحة في التطورات التي تشهدها المنطقة واحداث سوريا .

وقال في بيان :" ارى لزاما علينا جميعا اليوم ان ننهض بمسؤولياتنا التاريخية تجاه حرمة وسيادة بلدنا العراق العظيم ..فلا انقسام ،ولاتفرق ، ولاخلاف امام الحفاظ على وحدة وكرامة شعبنا ".

واضاف :" في خضم مايتسارع من احداث اقليمية ودولية ، لاسيما على حدودنا الغربية ..نجد الضرورة باتت ملحة لموقف وطني جامع .. يتجاوز كل المسميات تحت عباءة الوطنية ..والحمية التي عرف بها العراقيون من الهور حتى الجبل ".

ودعا الشعب بكافة عناوينه ومسمياته الى دعم ابناء القوات المسلحة المرابطين على الحدود ، وتفويت الفرصة على كل متربص لايريد الخير للعراق والعراقيين .