عاجل : "قسد" تؤكد الانسحاب من مخيم الهول: اضطررنا بسبب التهديدات المتزايدة
الأخبار

“قسد” تنسحب من معبر اليعربية وسط ترقب لتغيّر خارطة السيطرة


كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء ( 20 كانون الثاني 2026 )، عن إخلاء قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لمناطق انتشارها في أحد المعابر الحدودية بين العراق وسوريا، في خطوة وُصفت باللافتة ميدانياً.

وقال المصدر إن “معلومات ميدانية رُصدت عصر اليوم تؤكد قيام قوات قسد بإخلاء مواقعها في معبر اليعربية السوري، باتجاه معبر ربيعة العراقي”، مبيناً أن “المعبر يمتد من منطقة ربيعة باتجاه محافظة الحسكة السورية”.

وأضاف أن “التقديرات تشير إلى أن قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية قد تنتشر خلال فترة وجيزة في هذا المعبر الحدودي”، لافتاً إلى أن “المعبر كان خاضعاً لسيطرة قوات قسد منذ سنوات طويلة”.

وأشار المصدر إلى أن “هذا التحرك يأتي في توقيت حساس تشهده الحدود العراقية–السورية”، دون استبعاد “حدوث تغييرات ميدانية إضافية في خارطة الانتشار خلال الساعات أو الأيام المقبلة”.

ويعد معبر اليعربية–ربيعة من أهم المعابر الاستراتيجية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، لما يمثله من عقدة جغرافية تربط محافظة نينوى بالحسكة السورية، ويؤثر بشكل مباشر في الملفين الأمني والاقتصادي، فضلاً عن كونه ممراً حساساً لتحركات القوى العسكرية.

وبقاء المعبر لسنوات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جعله جزءاً من معادلة التوازنات الميدانية في شمال شرق سوريا، فيما يفتح إخلاؤه اليوم الباب أمام احتمالات إعادة تموضع أوسع، في توقيت تشهد فيه الحدود العراقية–السورية تصاعداً في مستوى المراقبة والتحسب الأمني، وسط مخاوف من انعكاسات أي تغيير مفاجئ على الاستقرار الحدودي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شرطة الكرخ توقف متهم يدعي الإصابة أمام المركبات للابتزاز المالي
طالباني يدين العمليات العسكرية في سوريا ويدعو واشنطن لحماية المدنيين
القوات الأمريكية تسلم منظومة دفاع جوي للجيش العراقي بعد انسحابها من عين الأسد
القضاء يعتبر "التنويم المغناطيسي" وسيلة احتيال ويصدر حكماً بالحبس ثلاث سنوات
وقفة احتجاجية في أربيل دعماً لكرد غربي كردستان في سوريا
“قسد” تنسحب من معبر اليعربية وسط ترقب لتغيّر خارطة السيطرة
الاتحاد الوطني: الشعب الكردي يتعرض للابادة
الشمري : جاهزون لمنع محاولات التسلل عبر الحدود العراقية
رئيس هيئة النزاهة: هدفنا دعم المستثمرين وحمايتهم من الابتزاز
النجف الأشرف: تشييع مهيب لآية الله السيد هادي السيستاني إلى مثواه الأخير داخل الصحن الحيدري المقدس
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك