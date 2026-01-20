“قسد” تنسحب من معبر اليعربية وسط ترقب لتغيّر خارطة السيطرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء ( 20 كانون الثاني 2026 )، عن إخلاء قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لمناطق انتشارها في أحد المعابر الحدودية بين العراق وسوريا، في خطوة وُصفت باللافتة ميدانياً.

وقال المصدر إن “معلومات ميدانية رُصدت عصر اليوم تؤكد قيام قوات قسد بإخلاء مواقعها في معبر اليعربية السوري، باتجاه معبر ربيعة العراقي”، مبيناً أن “المعبر يمتد من منطقة ربيعة باتجاه محافظة الحسكة السورية”.

وأضاف أن “التقديرات تشير إلى أن قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية قد تنتشر خلال فترة وجيزة في هذا المعبر الحدودي”، لافتاً إلى أن “المعبر كان خاضعاً لسيطرة قوات قسد منذ سنوات طويلة”.

وأشار المصدر إلى أن “هذا التحرك يأتي في توقيت حساس تشهده الحدود العراقية–السورية”، دون استبعاد “حدوث تغييرات ميدانية إضافية في خارطة الانتشار خلال الساعات أو الأيام المقبلة”.

ويعد معبر اليعربية–ربيعة من أهم المعابر الاستراتيجية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، لما يمثله من عقدة جغرافية تربط محافظة نينوى بالحسكة السورية، ويؤثر بشكل مباشر في الملفين الأمني والاقتصادي، فضلاً عن كونه ممراً حساساً لتحركات القوى العسكرية.

وبقاء المعبر لسنوات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جعله جزءاً من معادلة التوازنات الميدانية في شمال شرق سوريا، فيما يفتح إخلاؤه اليوم الباب أمام احتمالات إعادة تموضع أوسع، في توقيت تشهد فيه الحدود العراقية–السورية تصاعداً في مستوى المراقبة والتحسب الأمني، وسط مخاوف من انعكاسات أي تغيير مفاجئ على الاستقرار الحدودي.