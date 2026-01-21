اعتقال متهم باعمال السحر والشعوذة في الحلة

اطاحت مفارز مديرية استخبارات وامن محافظة بابل بشخص يقوم باعمال السحر والشعوذة في مدينة الحلة ، مركز المحافظة .

وقال مصدر امني :" ان القبض على المتهم تم بالجرم المشهود، بعد قيامه باخذ مصوغات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة من النساء".

واضاف :" ان الشرطة نقلت المتهم الى الجهات المختصة للتحقيق معه ،وتم التحفظ على المضبوطات"، مشيرا الى :" ان المعلومات الاولية تشير الى قيامه بالاحتيال على ثلاثين امرأة على الاقل، في مدينة الحلة ، باعمال السحر والشعوذة".