الشيخ همام حمودي يهنئ بانتخاب السيد خامنئي ويجدد تضامنه مع إيران


هنأ رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، بانتخاب المرشد الإيراني الجديد السيد مجتبى خامنئي، فيما جدد تضامنه مع إيران.

وقال الشيخ همام حمودي في بيان، نرفع أزكى آيات التهاني والتبريكات للشعب الإيراني المجاهد الصابر الأبي بانتخاب سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي قائداً للجمهورية الإسلامية خلفا لشهيد الأمة الإمام الخامنئي قدس سره، وفي ظل ظروف عصيبة جداً مثلت إرادة إيرانية شجاعة، ورسالة تحدي، ونصراً وطنياً عظيماً بدد أحلام قوى الشر والعدوان في النيل من وحدة إيران وتماسك شعبها، وعزيمتها في المواجهة.

وأضاف "في الوقت الذي نبارك للجمهورية الإسلاميّة هذا الحدث المهيب، نجدد التأكيد على تضامننا و وقوفنا الكامل مع الجمهورية الإسلامية قيادة وشعباً- فيما تواجهه من عدوان صهيوني أمريكي ظالم تجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية". 

وتابع "كلنا ثقة بأن الجمهورية الإسلاميّة تستمد قدرات صمودها وإرادة تحديها من قوة إيمانها بالله عز وجل، ونهجها الحسيني الثوري المقاوم، وتلاحم ابنائها مع قيادتهم".

