العراق والجامعة العربية يبحثان تطورات المنطقة والعالم

بحث سفير العراق لدى القاهرة، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم وانعكاساتها على العمل العربي.

وقالت السفارة العراقية "التقى سفير جمهوريةِ العراقِ في القاهرة ومندوبُها الدائمُ لدى جامعةِ الدولِ العربية الدكتور قحطان طه خلف، اليوم الأربعاء، الأمينَ العامَّ المساعدَ لجامعةِ الدولِ العربية السفير حسام زكي، وذلك في مقرّ الجامعة بالقاهرة".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "بحثُ آفاق العمل العربي المشترك، والدورِ المحوري الذي يضطلع به العراق في دعم مساراته وتعزيز آلياته، إلى جانب مناقشة التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم، وانعكاساتها على العمل العربي الجماعي".

كما تطرّق الجانبان إلى "مبنى الملحق الخاص بجامعة الدول العربية، الذي قدّمه العراق هديةً للجامعة، تأكيداّ لالتزامه بدعم مؤسسات العمل العربي وتعزيز بنيتها المؤسسية".

وتناول اللقاء كذلك "آخر المستجدات المتعلقة بعمل الجامعة العربية، ولا سيما منتدى الحوار العربي–الصيني، والاستعدادات الجارية لإطلاق منتدى الحوار العربي–الهندي، حيث جرى بحث سبل إنجاح هذه المنتديات والاستفادة منها في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الدول الآسيوية المهمة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول العربية"، بحسب البيان.