السليمانية: بسبب انخفاض درجات الحرارة تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء والأربعاء المقبل

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في محافظة السليمانية غداً الثلاثاء والأربعاء المقبل، حيث ذكرت حكومة الإقليم في بيان، أنه "استناداً إلى تقرير وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، وبعد التشاور مع الجهات المعنية والمديرية العامة للتربية في محافظة السليمانية والوحدات الإدارية، ونظراً للانخفاض الكبير في درجات الحرارة ضمن حدود محافظة السليمانية، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليومي 20 و21 من الشهر الجاري في جميع المدارس والمراكز التعليمية الحكومية والأهلية".



