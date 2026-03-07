مستشار الأمن القومي: العراق حريص على أمن السفارات والبعثات ولن يسمح بالمساس بها

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل السفير الفرنسي في بغداد، باتريك دوريل، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع والتصعيد الأخير في المنطقة، وأهمية الضغط على المجتمع الدولي، لإيقاف الحرب والعودة لطاولة الحوار والمفاوضات، وصولاً الى إحلال السلام في الشرق الأوسط".

كما أكد الأعرجي، أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق" ، مطمئناً بذات الوقت الدول الصديقة والشقيقة بأن "العراق حريص على أمن السفارات والبعثات الأجنبية والعربية داخل أراضيه، ولن يسمح بالمساس بها" .

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول، بحث استمرار تعاون البلدين الصديقين، في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك واستمرار التشاور والتنسيق، للدفع باتجاه تحقيق السلام الإقليمي والدولي".