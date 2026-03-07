وزارة التعليم العالي: متابعة أوضاع الطلبة العراقيين في إيران وتحدد مدة الانقطاع المسموح بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، متابعة أوضاع الطلبة العراقيين في إيران، فيما حددت مدة الانقطاع المسموح بها، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي للوكالة الرسمية، إن "وزارة التعليم العالي تتابع شؤون الطلبة العراقيين في إيران وباقي الدول، وتعتمد سياقاً قانونياً في التعامل مع مقتضيات الإقامة الدراسية المنصوص عليها في التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020".

كما أوضح أن "دراسة الطالب العراقي خارج البلاد إذا كانت لظرفٍ معين، فإن المادة السادسة من القانون أجازت التعويض لاحقاً لاستكمال مدة الإقامة بشرط أن لا تتجاوز مدة الانقطاع (60) يوماً في السنة الدراسية الواحدة".