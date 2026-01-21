وزير الخارجية يتسلّمُ نسخة من أوراق اعتمادِ السفيرةِ الفلسطينية في العراق

تسلّم نائب رئيسِ مجلسِ الوزراء وزير الخارجيةِ فؤاد حسين، نسخة من اوراق اعتمادِ سفيرةِ الفلسطينية في العراق، سمر عبد الرحمن حسين عوض اللّٰه.

ورحّب وزير الخارجية بالسفيرة الفلسطينية، متمنياً لها النجاح في أداء مهامها الدبلوماسية، مؤكداً حرص العراق على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعه بدولة فلسطين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبها، نقلت السفيرة تحيات القيادة الفلسطينية إلى الحكومة العراقية، معربةً عن تقديرها لمواقف العراق الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، ومؤكدةً سعيها إلى توطيد علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة.