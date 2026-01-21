رئاسة مجلس النواب تؤكد عزمها على تمرير قانون هيئة النزاهة

اكدت رئاسة مجلس النواب، عزمها على تمرير قانون هيئة النزاهة خلال الفترة المقبلة.

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان ، انها عقدت اجتماعاً موسعاً مع رئيس هيئة النزاهة محمد اللامي، ومديري مكاتب المحافظات، تم خلاله تأكيد عزم السلطة التشريعية على تمرير قانون هيئة النزاهة خلال الفترة المقبلة، ولا تسمح بوجود تكليف للهيئات والجهات الرقابية لاي سبب كان، بما يضمن استمرار هذه المؤسسات في اداء مهامها الحقيقية في مكافحة الفساد.

واضافت ، انها اكدت حرص مجلس النواب ،منذ بداية دورته الحالية ، على تصويب الارتباطات وترسيخ مبدأ فصل السلطات، باعتباره السمة الأساسية التي نصّ عليها الدستور.

وشددت على دعمها الكبير لدور هيئة النزاهة في مكافحة الفساد وتفكيك منظوماته، مبيّنةً، أن "هذا الاجتماع منح دافعاً إضافياً للهيئة لمواصلة جهودها في تقويم عمل مؤسسات الدولة، بما يعزز ثقة المواطن وينهض بواقع البلد، مثمنةً الجهود المتصاعدة التي تبذلها الهيئة في هذا الاطار.