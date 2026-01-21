الشيخ الخزعلي ووفد تحالف خدمات يؤكدان أهمية توحيد الجهود الوطنية

اكد الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ووفد تحالف خدمات، اليوم الأربعاء، أهميّة توحيد الجهود الوطنيّة في هذه المرحلة الحسّاسة.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ الخزعلي، في بيان: إن "الأمين العام لحركةِ عصائبِ أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبلَ في مكتبِه اليوم، وفدَ تحالف خدمات برئاسةِ النائبِ محمّد جميل المياحي، رئيسِ كتلةِ خدمات النيابيّة، وعضويّةِ عددٍ من النوّابِ وأعضاءِ الهيئةِ السياسيّةِ في التحالف".

وأضاف، "جرى، خلالَ اللقاء، بحثُ مستجدّاتِ المشهدِ السياسيِّ في البلاد، حيثُ تم التأكيدُ على أهميّةِ المُضيِّ قدماً في استكمالِ تشكيلِ الحكومة ضمنَ الأُطرِ الدستوريّة، وبما ينسجمُ مع متطلّباتِ المرحلةِ الراهنةِ ويحقّقُ تطلّعاتِ المواطنين"، موضحاً، أن "الجانبين ناقشا سُبلَ تقاربِ وجهاتِ النظرِ بينَ القوى السياسيّةِ المختلفة، وضرورةَ تعزيزِ الحوارِ والتفاهمِ المشتركِ بما يُسهمُ في تجاوزِ التحدّياتِ القائمة، وترسيخِ الاستقرارِ السياسيِّ والمؤسّسي".

وأشار إلى، أن "الجانبين أكدا أهميّة توحيد الجهود الوطنيّة في هذه المرحلةِ الحسّاسة، والتعامل المسؤول مع التطوّراتِ السياسيّة، بما يخدمُ المصلحةَ العامّةَ ويعزّزُ ثقةَ الشارعِ بالعمليّةِ السياسيّة"