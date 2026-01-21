الأخبار

النائب فالح الخزعلي يكشف عن نتائج الاجتماع النيابي مع رؤساء مجالس المحافظات


كشف نواب ، عن جانب من نتائج الاجتماع الموسع لرئاسة مجلس النواب مع رؤساء مجالس المحافظات والاقضية .

وقال النائب فالح الخزعلي ، في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، ان " الاجتماع النيابي المشترك مع رؤساء مجالس المحافظات ، افضى الى التأكيد على صرف مستحقات المحافظات في الموازنة الثلاثية ، واستمرار صرف تخصيصات المشاريع القائمة وعدم تعطيلها ، والالتزام بتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي التي اشرت وجود هدر كبير للمال العام في بعض مشاريع المحافظات ، مايتطلب وقفة رقابية من مجالس المحافظات ومجلس النواب لاحالة تلك الملفات الى هيئة النزاهة ".

واضاف : " تم التأكيد على استبدال واعفاء المسؤولين والمدراء الذين ثبت عدم كفاءتهم ، واعتماد معايير الكفاءة والاداء في تقييم المرشحين الجدد ،بعيدا عن الاتفاقات السياسية ، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي للمحافظين ومجالس المحافظات في قطاعات السكن والزراعة والبيئة والامن ".

وتابع القول : " تم التأكيد ايضا على ملف الاستثمار بقطاع السكن ومراعاة المواطنين في اسعار الوحدات السكنية مع الجدوى الاقتصادية وتخصيص 20% من الاراضي المخدومة في تلك المشاريع لتوزع على المستحقين من فئات الشعب.

كما تم التأكيد على اخضاع ايرادات المنافذ الحدودية في المحافظات لرقابة المجالس المحلية وتنفيذ المشاريع باشراف تلك المجالس لخدمة محافظاتها ، فضلا عن حث مجالس المحافظات على تقليص اعداد العمالة الوافدة وتنظيم عملها وتفعيل لجان المتابعة المعنية بتشغيل العمالة العراقية ومراقبة المخالفين من الاجانب "

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
