النائب الاول لرئيس مجلس النواب يدعو الى موقف مسؤول ازاء قرار تسلم الارهابيين

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الى موقف مسؤول ازاء القرار الستراتيجي بتسلم الارهابيين ، بما يحفظ امن العراق والمنطقة، مؤكدا :" ان امن العراق خط احمر ، ولن نسمح بتحويل الحدود الى ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة".

وقال فيحان في بيان :" ان ما تشهده الساحة السورية من احداث امنية خطيرة، وما يترتب عليها من تداعيات على الامن القومي العراقي، يستوجب موقفًا مسؤولًا ازاء القرار الستراتيجي العراقي بتسلم الارهابيين المعتقلين في السجون السورية، وفق رؤية استباقية لما تشكله هذه الجماعات من تهديدات لامن العراق والمنطقة".

واضاف :" ان القرار يأتي في اطار حماية الامن الوطني ومنع تحويل الحدود الى ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة"، مؤكدا :" ان امن العراق خط احمر لا يقبل المساومة".

واشاد بالسلطة القضائية في تطبيق اجراءاتها بحق العناصر الذين تسلمتهم المؤسسات الوطنية المختصة، بما يحفظ حقوق الضحايا ويرسخ مبدأ سلطة القانون، داعيًا المؤسسات ذات العلاقة كافة ، الى تضافر جهودها في توثيق الجرائم الارهابية العابرة للحدود لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب.

واكد النائب الاول دعم مجلس النواب لجهود المؤسسات الامنية والقضائية في تجفيف منابع الارهاب والتكفير، وملاحقة شبكات التمويل والدعم اللوجستي والفكري، داعيًا الحكومة الى الضغط على الدول التي تسلم العراق مواطنيها المعتقلين ، لاستعادتهم ومحاكمتهم في اسرع وقت