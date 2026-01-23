الأخبار

العتبة العباسية : افتتاح مركز " السيد جعفر الحلي " للخدمات الطبية الطارئة


افتتحت العتبة العباسية المقدسة، مركز السيد جعفر الحلي للخدمات الطبية الطارئة، تزامنًا مع ذكرى ولادة الإمام الحسين (عليه السلام) ، وبحضور المتولي الشرعي للعتبة العلامة السيد أحمد الصافي .

وتجول الحضور ، في أقسام المركز واستمعوا لشرح مفصل عن طبيعة الخدمات الطبية المقدمة وآليات العمل في كل قسم، وقد جُهز المركز بالأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة، بما يضمن سرعة تشخيص الحالات الطارئة ودقة التعامل معها، الأمر الذي يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة لزائري الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام).

وقالت رئيس قسم الشؤون الطبية في العتبة المقدسة، الدكتورة هيفاء التميمي ، ان " افتتاح مركز السيد جعفر الحلي للخدمات الطبية الطارئة بالتزامن مع ذكرى ولادة الإمام الحسين (عليه السلام)؛ بهدف تقديم خدمات طبية نوعية مجانية للزائرين".

وأضافت، أنّ " المركز يضم صيدلية وردهتين للطوارئ، واحدة للرجال والأخرى للنساء، وغرفتين للأطباء، وقسمًا خاصًّا لأطباء الأسنان، ومختبرًا، وغرفة للعمليات الصغرى، إلى جانب غرفة السونار والأشعة، فضلًا عن الجناح الإداري، ويُعد أول مركز في المدينة يقدم هذا النوع من الخدمات المجانية".

وبيّنت التميمي ، أنّ "المركز مجهز بتقنيات وأجهزة طبية حديثة ويقدم خدماته الطارئة بالتنسيق مع دائرة العمليات الطبية المتخصصة في وزارة الصحة ودائرة صحة كربلاء المقدسة ".

وتحرص العتبة العباسية المقدسة على تعزيز الخدمات الصحية والطبية المقدمة للزائرين، عبر إنشاء مراكز طبية متخصصة توفر الرعاية الإسعافية والعلاجية العاجلة، وفق أعلى معايير الجودة والأمان.

 

