الاتحاد: المشهد السياسي في الاقليم مستمر بمرحلة الانسداد

أكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير، اليوم السبت، أن المشهد السياسي في إقليم كردستان لا يزل يمر بحالة انسداد، الا أن الاتحاد الوطني بات في المرحلة الحالية قوة وإرادة افضل في ملف المفاوضات، لا سيما مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقالت الشيخ دلير في تصريح ل /المعلومة/ إن " التحالف القائم حاليا مع الحراك الجديد يعد تحالفا جديدا، ويمنح الاتحاد الوطني فرصة أكبر للتفاوض بقوة مع الحزب الديمقراطي، في ظل إدراك الجميع أن تشكيل الحكومة لا يمكن أن يتم من طرف واحد".

وأضافت أن "المعطيات السياسية تشير إلى ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، وأي تحالف بين الاتحاد الوطني وتحالفات أخرى، من دون الحزب الديمقراطي، لن يكون قادرا على تشكيل الحكومة، كما أن الحزب الديمقراطي بدوره لا يستطيع تشكيلها منفردا".

وأشارت الشيخ دلير أن "الحل الوحيد للخروج من حالة الانسداد يتمثل بتوصل الحزبين الرئيسيين إلى اتفاق سياسي، عبر تحالفات أوسع وتفاهمات مشتركة، تضمن تشكيل حكومة قادرة على إدارة الإقليم وتحقيق الاستقرار السياسي والإداري".