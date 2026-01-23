الشيخ الخزعلي و السيد عادل عبد المهدي يؤكدان اهمية مواصلةِ الحوارِ والتنسيقِ بينَ مختلفِ القوى الوطنيّة

التقى الامين العام لحركة عصائب اهل الحقّ، الشيخِ قيس الخزعلي، يرافقه النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، رئيس مجلس الوزراء الاسبق السيد عادل عبد المهدي.

وجرى خلال اللقاءِ ،بحسب بيان لمكتب الشيخ الخزعلي ، بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية في البلاد، وتبادل وجهات النظر بشأن تطوّرات المشهد العام، في اطار الحرص المشترك على استقرارالعراق وتعزيز امنه ووحدته.

واكد الجانبان اهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين مختلف القوى الوطنية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والامني، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في هذه المرحلة.