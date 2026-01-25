الأخبار

النزاهـة تضبـط متهـمين متلبــسين بجريمة الرشــوة في نينوى


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، تنفيذها عمليَّـتي ضبطٍ أسفرتا عن ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة في محافظة نينوى.

الهيئة أشارت في بيان إلى أنَّ "فريق العمل المُؤلّف في مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى مُديريَّة التربية في المُحافظة، تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في قسم إدارة الموارد البشريَّة بالمُديريَّة بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً مالياً "رشوة" من أحد المُواطنين، لقاء إصدار أمر إداريٍّ بنقل زوجته من مدرسةٍ إلى أخرى".

وأضافت أنه "بعمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام الفريق بتنفيذ عمليَّة ضبطٍ لمُتَّهمٍ قام بدور الوسيط وتسلَّم مبلغ خمسمائة ألف دينارٍ (رشوة) من أحد المواطنين؛ لقاء إعادة إطلاق راتب الحماية الاجتماعيَّة له".

وأوضحت أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهما؛ وفقاً لأحكام القرار ( 160 لسنة 1983 )". 

