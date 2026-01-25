وزير العمل أحمد الأسدي يتسلّم مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة

تسلم وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة.

وقال المكتب الاعلامي للاسدي في بيان إن "وزير العمل احمد الاسدي، تسلّم مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة، بدلًا عن الوزير السابق إبراهيم نامس الجبوري، بعد تسنّمه عضوية مجلس النواب".

هذا وكان وزير التربية السابق ابراهيم نامس الجبوري، قد أدى اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب العراقي بدورته التشريعية السادسة.