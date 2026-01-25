الأخبار

المالية تعيد قوائم رواتب الجامعات وتطالب برفع المخصصات الجامعية


أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، بأن وزيرة المالية طيف سامي أعادت قوائم رواتب منتسبي الجامعات وطالبت برفع المخصصات.

وقال المصدر إنه "رغم نفي الوزارة رفع المخصصات المالية، إلى إن وزيرة المالية أعادت قوائم رواتب منتسبي الجامعات وطالبتهم برفع مخصصات الخدمة الجامعية".

هذا وأصدرت وزارة المالية، امس السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله على عدد من منصات التواصل الاجتماعي من معلومات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026.

وذكرت الوزارة في بيان أن "جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً، سواء الرابحة أو الخاسرة، ملزمة بإرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين إلى دائرة المحاسبة، وذلك لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج) من القرار المذكور".

وأضافت أن "ذلك يتضمن إشعار دائرة المحاسبة بمبالغ الاستقطاعات الضريبية لغرض تحويلها إلى الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن تسديد المساهمات التقاعدية إلى صندوق تقاعد الموظفين، بما يسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد الصندوق التقاعدي، باعتبارها حقوقاً مكتسبة بموجب القوانين النافذة، أسوة بالسنوات السابقة".

وأوضحت الوزارة أن "الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 تقتصر على تنظيم صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات، بحيث تُصرف للموظفين المتفرغين للتدريس حصراً، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق لما نص عليه البند (سابعاً) من المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008".

وأكدت أن "القرار لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة (75%)، وللفنيين بنسبة (100%)، وفقاً لأحكام المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية"، مشددة على أن "قرارات مجلس الوزراء لا تعدل النصوص القانونية النافذة التي ما زالت سارية المفعول".

وأشارت الوزارة إلى أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية، إضافة إلى الجهات الأخرى المشمولة بالقانون، قد طبقت أحكام قانون الخدمة الجامعية منذ تاريخ الشمول به، وتم على أساسه رصد التخصيصات ضمن الموازنات السنوية، فيما تتولى دائرة المحاسبة تمويلها وفقاً لذلك".

وفي ختام بيانها، دعت وزارة المالية بحسب البيان "وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة والحذر في تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
