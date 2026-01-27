فؤاد حسين: نواصل الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة لخدمة حكومتي الاتحادية والإقليم

أفاد مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الاستمرار بالحوار خلال الأيام القليلة المقبلة لخدمة حكومتي الاتحادية والإقليم.

وقال حسين في تدوينة على منصة (إكس): "زارني الاخ قباد الطالباني وتباحثنا في عملية تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

وأضاف أن "الحوار بيننا واتسم بالصراحة والشفافية وقررنا الاستمرار بالحوار في الايام القليلة القادمة بما يسهم في خدمة حكومتي الاقليم والحكومة الاتحادية".