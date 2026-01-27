بريطانيا تخفف قيود السفر إلى وسط وجنوب العراق وأجزاء من كردستان

أصدرت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تحديثا إيجابيا لنصائح السفر الى العراق، فيما خففت القيود على السفر الى وسط وجنوب العراق وأجزاء من كردستان.

وذكرت السفارة العراقية في المملكة، أن "وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) حدثتْ نصائح السفر إلى العراق بتاريخ 26/1/2026، والذي يعكس تحسّن الوضع الأمني والسياسي في البلاد".

وتابعت، أنه "بموجب هذا التحديث، قامت المملكة المتحدة بتخفيف قيود السفر إلى وسط وجنوب العراق وأجزاء من اقليم كردستان"، مشيرة إلى أن "التحسن الملحوظ في الأمن والاستقرار السياسي يجعل بعض المناطق أكثر أمانًا للسفر، والتبادل التجاري، والزيارات الرسمية".

ولفتت السفارة، الى انه "في الوقت الذي نرحب بهذا التطور الإيجابي، فأننا نؤكد مواصلة جهود الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار والإمكانيات التنموية للبلد، اذ تعكس هذه الخطوة الثقة الدولية في التقدم الذي أحرزه العراق في السنوات الأخيرة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية".