المالية تنفي منح أي موافقة تخص ملف البدلاء والاحتياط لعقود تربية الرصافة الثالثة

نفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، منح أي موافقة تخص ملف البدلاء والاحتياط لعقود تربية الرصافة الثالثة.

وذكرت الوزارة في بيان أنها "تود إيضاح حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أنباء منسوبة إلى عضو مجلس النواب زينب الموسوي عقب استقبالها من قبل وزير المالية طيف سامي، ونؤكد بهذا الصدد أن اللقاء لم يتضمن أي موافقة رسمية أو تصريحاً مباشراً بخصوص ملف (البدلاء والاحتياط لعقود وزارة التربية/ تربية الرصافة الثالثة)".

وأكدت الوزارة، "حرصها العالي على حقوق جميع الفئات"، موضحة أن "الإجراء المتخذ بشأن المطلب الذي تقدمت به النائب قد اقتصر على إحالته إلى الدائرة المختصة داخل الوزارة للنظر فيه ودراسته من الناحية القانونية والمالية ومدى مطابقته لبنود قانون الموازنة العامة؛ حيث إن صلاحيات الموافقة والصرف تخضع لسياقات إدارية وقانونية حصرية".