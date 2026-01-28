النائب صفاء الجابري : مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بجميع المناصب استحواذ

اكد النائب عن كتلة الصادقون صفاء الجابري في لقاء تلفزيوني انه لا يمكن تحويل خرق الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية لعرف مضيفا كانت هناك مدة كافية امام الكرد للاتفاق واضاف ان الإطار التنسيقي رفض طلبا من فؤاد حسين لتأجيل الجلسة مشيرا الى ان النصاب لم يكتمل لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية

واضاف ان الاتحاد والديمقراطي سيدخلان لجلسة البرلمان بدون اتفاق

واكد الجابري ان النواب سيصوتون لمن يلتزم بوحدة العراق مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية ستحسم بجلسة يوم الاحد منوها الى ان قوى الإطار التنسيقي متجهة للتصويت على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني

وتابع ان عملية اختيار رئيس البرلمان ونابيه كانت خيارا وطنيا واضاف ان مطالبة الحزب الديمقراطي بجميع المناصب استحواذ مشيرا الى ان الديمقراطي يتخوف من الفضاء الوطني