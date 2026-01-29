توقف مؤقت للحركة الملاحية في مطار أربيل بسبب الضباب

أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، اليوم الخميس، ( 29 كانون الثاني 2026 )، عن توقف الرحلات الجوية في المطار إثر موجة ضباب كثيفة غطت سماء المدينة، مما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية بشكل يعيق حركة الملاحة الجوية.

وذكرت إدارة المطار، أن "سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تسببا بتأجيل جميع الرحلات الجوية المقررة لهذا اليوم، سواء القادمة منها أو المغادرة، حفاظاً على سلامة المسافرين والطائرات".

وأكدت، أنه "تقرر إغلاق مطار أربيل الدولي اعتباراً من الساعة 09:30 من مساء اليوم، وتعليق جميع الرحلات حتى إشعار آخر،" مشيراً إلى، أن "مدى الرؤية انخفض إلى 350 متراً فقط، مما استوجب اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي".