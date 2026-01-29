في جلسة طارئة.. مجلس كربلاء يصادق على الخطة الأمنية للزيارة الشعبانية

عقد مجلس محافظة كربلاء، اليوم الخميس، ( 29 كانون الثاني 2029 )، جلسته الطارئة الأولى لعام 2026.

وذكر بيان لمجلس المحافظة ان الجلسة "عُقدت برئاسة رئيس المجلس قاسم علي اليساري، وبحضور محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، وقائد عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي، والعميد إحسان الأسدي ممثل قيادة شرطة كربلاء".

وبين، أن "الجلسة خصصت لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان، حيث جرى استعراض مفاصل الخطة والإجراءات المتخذة لتأمين الزيارة وحماية الزائرين".

وأضاف البيان، أن "مجلس المحافظة صادق على الخطة الأمنية، مؤكداً دعمه الكامل للجهود الأمنية والخدمية لإنجاح الزيارة وضمان انسيابية الحركة وسلامة المواطنين والزائرين".