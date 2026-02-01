الأخبار

احباط تهريب ادوية بشرية مخبأة في "تواليت"


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم اﻷحد، عن إحباط تهريب (أدوية بشرية متنوعة) في منفذ أم قصر الأوسط.

وقال المتحدث باسم هيئة علاء الدين القيسي في بيان إن "مديرية منفذ ميناء ام قصر الأوسط تمكنت بناء على المعلومات الواردة من رئيس الهيئة، واستحصال الموافقة الشفوية لقاضي تحقيق محكمة ام قصر، من ضبط حاوية تحتوي (أدوية بشرية متنوعة) مخبأة خلف ملحقات تواليت معدة للتهريب".

وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالة الحاوية الى مركز شرطة جمرك أم قصر اﻷوسط لاتخاذ اﻹجراءات القانونية المناسبة".

