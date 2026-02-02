استخبارات الحشد تعتقل أحد عناصر حزب البعث المحظور في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، القبض على أحد عناصر حزب البعث المحظور في الموصل، حيث ذكرت المديرية في بيان، أن "مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر حزب البعث المحظور في مدينة الموصل".

وأضافت، أن "عملية الاعتقال نُفذت استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".

كما أوضحت أن "المتهم، الذي تُشير إليه الأحرف الأولى (م.ب.غ)، جرى اعتقاله خلال عملية أمنية"، مبينة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة وفق السياقات المعتمدة".