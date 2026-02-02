الأخبار

النجف الأشرف: دخول الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان حيز التنفيذ


 

 

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، اليوم الاثنين، دخول الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان حيز التنفيذ، إذ ذكر المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة المحافظة، العقيد مفيد سالم الطاهر للوكالة الرسمية، إن "قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف باشرت تنفيذ الخطة التنظيمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان المباركة بإشراف قائد قوات الحدود، الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، وبتنفيذ وإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة، اللواء محمد جابر ذياب الفتلاوي، وبدعم مباشر من وزارة الداخلية لتعزيز الجهدين الأمني والخدمي".

وأوضح الطاهر أن "الخطة أُعدّت وفق تنسيق عالٍ بين جميع مفاصل قيادة الشرطة في المحافظة، وبإسناد من وزارة الداخلية التي دعمت النجف الأشرف بوحدات لحفظ القانون من خارج المحافظة، إلى جانب مشاركة مديرية المرور، والدفاع المدني، ومديرية شرطة المدينة القديمة، فضلاً عن الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية وسرعة الاستجابة".

كما لفت إلى أن "الخطة تضمنت إجراءات أمنية وتنظيمية ومرورية ودفاع مدني متكاملة، شملت تقسيم المحافظة إلى قواطع ومناطق أمنية، وتأمين الطرق التي يسلكها الزائرون، ولا سيما المؤدية إلى المدينة القديمة والكوفة العلوية المقدسة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة البشرية العالية"، موضحاً أن "المحافظة رُفدت بكاميرات رادارية حديثة لمراقبة حركة السير وضبط السرعة، واعتماد خطط مرورية مرنة تسهم في ضمان انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الزائرين، إلى جانب تعزيز جهد الدفاع المدني والانتشار على طرق الزائرين للتعامل السريع مع أي طارئ".

وفي الجانب الإعلامي، بيّن الطاهر أن "قيادة الشرطة أعدّت خطة إعلامية متكاملة تضمنت برامج توعوية وإرشادية للزائرين، فضلاً عن متابعة الشائعات والمعلومات المضللة على مدار الساعة، والتعامل معها بشكل فوري عبر المصادر الرسمية، بما يضمن إيصال المعلومة الدقيقة والحفاظ على الأمن المجتمعي".

كذلك أكد أن "جميع الخطط الأمنية والمرورية والإعلامية وخطط الدفاع المدني تندرج ضمن الخطة العامة لقيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة المحلية والدوائر الخدمية، بهدف توفير أجواء آمنة ومستقرة تليق بقدسية زيارة النصف من شعبان المباركة".

