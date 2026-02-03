القضاء: حكمان بالسجن 10 سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في مكافحة الإرهاب

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء ( 3 شباط 2026 )، حكمين بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط برتبة (رائد) و(نقيب) في جهاز مكافحة الإرهاب.

وذكر إعلام القضاء الأعلى في بيان، أن "المدان أقدم على انتحال هاتين الصفتين للحصول على منفعة مادية مقابل وعود بتعيين مواطنين في جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أنه "ضبط بحوزته بطاقة وطنية وكتب تعيين مزورة، وعدد من الأختام بأسماء أشخاص وشركات صيرفة، وصدر الحكمان بحقه استناداً لأحكام القرار 160/ أولاً/ 1-2 لسنة 1983 المعدل".