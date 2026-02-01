مجلس محافظة بغداد يعلن المباشرة بأعمال تطوير طريق الراشدية السياحي الجنوبي

أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، المباشرة بأعمال تطوير الطريق الذي يربط مركز قضاء الراشدية بمركز مدينة بغداد، حيث ذكر عضو المجلس، حيدر موحان الفياض، في بيان إنه "تمت المباشرة بأعمال تطوير الطريق الذي يربط مركز قضاء الراشدية بمركز مدينة بغداد بطول نحو 12 كيلومتراً، ويشمل أعمال قلع وتوسعة وتبطين وإكساء، إضافة إلى معالجة المنعطفات الحادة وإزالة التجاوزات والتعارضات".

كما أوضح الفياض، أن "الطريق سيمثل شرياناً جديداً ومدخلاً مهماً يُضاف إلى مداخل العاصمة من جهة شمال شرق بغداد، إلى جانب المدخل الرئيس (بغداد – ديالى)، ومدخل منطقة الراشدية الجديدة، وصولاً إلى الجزيرة السياحية وجسر المثنى".

كذلك لفت إلى، أنه "من المتوقع إنجاز المشروع خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، وهي أقل من الفترة الزمنية المحددة"، مؤكداً "وجود متابعة مستمرة من قبل مجلس المحافظة لجميع مراحل العمل لضمان جودة التنفيذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة".