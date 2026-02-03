الفياض : فتوى الجهاد الكفائي شكلت منعطفًا مصيريًا في تاريخ العراق الحديث

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ان فتوى الجهاد الكفائي شكلت منعطفًا مصيريًا في تاريخ العراق الحديث.

وقال الفياض في بيان : نستذكر اليوم، بفخر واعتزاز، صدور فتوى الجهاد الكفائي التاريخية التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا، المتمثّلة بالمرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني ، فقد شكّلت هذه الفتوى المباركة منعطفًا مصيريًا في تاريخ العراق الحديث، وأسست لملحمة كبرى لبّى فيها أبناء شعبنا نداء المرجعية، فكان نتاجها ولادة الحشد الشعبي، الذي مثّل صمّام أمان للوطن، وأسهم، إلى جانب قواتنا الأمنية البطلة، في دحر الإرهاب، وتحويل لحظات الخطر والانكسار إلى نصرٍ مؤزّر أعاد للعراق أمنه واستقراره وكرامته.

وإضاف :" اذ نستذكر هذه الذكرى العظيمة، نؤكد أن فتوى الجهاد الكفائي ستبقى شاهدًا خالدًا على حكمة المرجعية وشجاعة الشعب ووحدة الموقف الوطني، ومصدر إلهام للأجيال في الدفاع عن العراق وسيادته"