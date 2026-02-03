عمليات بغداد: القبض على 21 أجنبياً مخالفاً وإغلاق مخزن غير مجاز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، ( 3 شباط 2026 )، عن إغلاق مخزن غير مجاز وإلقاء القبض على 21 أجنبياً مخالفاً لضوابط الإقامة والجنسية في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكر بيان لعمليات بغداد أنه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل القطعات الأمنية بالاشتراك مع الأجهزة الاستخبارية والجهات الرقابية متابعة وتدقيق المشاريع التجارية والصناعية وملف العمالة الأجنبية، حيث تمكنت تشكيلات فرقتي المشاة 17 والأولى شرطة اتحادية من غلق مخزن غير مجاز ضبط بداخله مواد مجهولة المصدر".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على 21 أجنبياً مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة والجنسية، "مشيراً إلى أن "العمليات تمت ضمن منطقتي رئاسة العبيدي وحي الصفا في قضاء المحمودية".