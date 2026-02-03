جهاز الأمن الوطني ينفذ خطة متكاملة لتأمين الزيارة الشعبانية

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء ( 3 شباط 2026 )، تنفيذ خطة أمنية واستخبارية متكاملة لتأمين الزيارة الشعبانية، تعتمد المنهج الاستباقي والاحترازي لضمان سلامة الزائرين وانسيابية الزيارة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الجهاز، أرشد الحاكم، في بيان ، إن "الجهاز فعّل جهوده الاستخبارية لكشف التهديدات المحتملة قبل وقوعها، إلى جانب انتشار ميداني واسع لمفارز الأمن الوطني في السيطرات والعقد الحيوية وخطوط سير الزائرين ونقاط الإركاب، بمشاركة أكثر من (2000) ضابط".

وأوضح الحاكم أن "الجهاز اعتمد، ولأول مرة، عجلات توعوية متطورة وذات خصوصية عالية لاستقبال شكاوى المواطنين والمعلومات بشكل مباشر وآمن، بما يسهم في سرعة الاستجابة ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسة الأمنية".

وأشار إلى "استمرار المراقبة الدقيقة للفضاء الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف منع الشائعات وخطاب الكراهية، فضلاً عن تنفيذ حملات توعوية وخدمية مباشرة عبر الخيم الإرشادية والفرق التطوعية، ضمن حملة «إحنه بظهركم»، لخدمة الزائرين وتعزيز الوعي المجتمعي".

وتابع أن "الجهاز كثف جهوده التخصصية في مكافحة المخدرات والجريمة الاقتصادية، إلى جانب ضبط الأسواق والمخالفات الصحية والمفارز غير المرخصة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستقرة خلال الزيارة الشعبانية".