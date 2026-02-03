النزاهة تدهم مستشفى الصادق عليه السلام في الحلة اثر بلاغ عن فقدان جنين بعد وفاته

داهمت قوة من مكتب هيئة نزاهة بابل مستشفى الامام الصادق عليه السلام اثر ورود بلاغ عن فقدان جنين بعمر 18 شهر من ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى.

وقال مصدر في الهيئة بعد ورود بلاغ من ذوي الطفلة المتوفية داهمت قوة من مكتب هيئة نزاهة بابل اليوم الثلاثاء مستشفى الامام الصادق عليه السلام في الحلة بعد اختفاء جثة الطفلة من ثلاجة حفظ الموتى.

واضاف ان القوة استمعت الى افادة مدير المستشفى والعاملين بها وتم التحفظ على الوثائق المطلوبة "