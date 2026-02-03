الأخبار

الداخلية تؤكد نجاح خدمة "بطاقتك لبيتك" بتسهيل إجراءات استلام البطاقة الوطنية


اكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، نجاح خدمة "بطاقتك لبيتك" بتسهيل إجراءات استلام البطاقة الوطنية.

وذكر بيان للوزارة، انه "برعاية وزير الداخلية، أطلقت قبل ايام قليلة خدمة (بطاقتك لبيتك)، الخاصة بتوصيل البطاقة الوطنية الموحّدة إلى المواطنين بعد إنجاز معاملاتهم رسميًا والانتهاء من عملية طباعة البطاقة داخل الدوائر المختصة".

واضاف البيان، ان "الوزارة باشرت بتطبيق هذه الخدمة فعليًا في العاصمة بغداد، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا أسهم في تسهيل إجراءات استلام البطاقة الوطنية على المواطنين، من خلال إيصالها مباشرة إلى محل سكنهم، دون الحاجة إلى مراجعات إضافية أو تحمّل عناء الانتظار والزخم داخل الدوائر".

وقد لاقت الخدمة، وفق البيان، " ارتياحًا واسعًا لدى المواطنين في بغداد، لما وفرته من الوقت والجهد، وساهمت في تقليل التعقيدات الإدارية، فضلاً عن تخفيف الضغط على المؤسسات المعنية بإصدار البطاقة الوطنية".

وأكدت وزارة الداخلية أن "خدمة (بطاقتك لبيتك) تمثل خطوة مهمة ضمن توجهات الوزارة نحو تحديث الخدمات الحكومية واعتماد الحلول الذكية التي تضع راحة المواطن في مقدمة الأولويات، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ على توسيع نطاق الخدمة تدريجيًا لتشمل باقي محافظات العراق خلال المرحلة المقبلة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
