الأخبار

العامري يبحث مع السفيرين الكويتي والاردني الأوضاع في العراق والمستجدات المتسارعة في المنطقة


بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع السفيرين الكويتي والأردني ،كل على حدة ، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمستجدات المتسارعة في المنطقة.

وذكر بيان لمكتب العامري ، انه استقبل اليوم الثلاثاء، في مكتبه ببغداد ، سفير دولة الكويت لدى العراق حسن محمد الزمان.

واضاف البيان :" ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ، الى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية ".

وشددا على اهمية تطوير التعاون وتعميق التواصل في إطار العلاقات القائمة بما يعكس روح التفاهم المتبادل ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.

كما استقبل العامري السفير الأردني لدى العراق ماهر طراونة.

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمستجدات المتسارعة في المنطقة وانعكاساتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية بين العراق والأردن والروابط التاريخية التي تجمعهما، واكدا على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات التنسيق بما يعود بالنفع على الطرفين ويعزز الشراكة بينهما.

 

العامري يبحث مع السفيرين الكويتي والاردني الأوضاع في العراق والمستجدات المتسارعة في المنطقة
