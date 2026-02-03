مجلس وكلاء الأمن الوطني يناقش المتغيرات الإقليمية والأمن القومي العراقي

ناقش مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء ( 3 شباط 2026 )، المتغيرات الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على الأمن القومي العراقي، إلى جانب عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني عقد جلسته الثانية لعام 2026، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس" ، مبيناً أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان أن "المجلس ناقش المتغيرات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي العراقي، كما بحث موضوع السياسة الوطنية لمعالجة ظاهرة التسول في العراق، واتخذ القرار اللازم بشأنها".

وأشار إلى أنه "تم مناقشة مذكرة تفاهم لوزارة الدفاع مع الجانب الكوري الجنوبي، حيث جرى اتخاذ القرار اللازم بشأنها".