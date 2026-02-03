العامري يبحث مع السفير الكوري الجنوبي الاوضاع السياسية والامنية في البلاد

بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع السفير الكوري الجنوبي لي جون إيل، اليوم الثلاثاء، الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لأمين عام منظمة بدر في بيان إن " العامري استقبل في مكتبه ببغداد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق لي جون إيل".

وأضاف أن "اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والعلاقات الثنائية بين العراق وكوريا الجنوبية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين"، مشيراً الى أن "اللقاء تناول أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".