انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي عن مطار البصرة الدولي وعودته بعد وقت قصير

أفاد مصدر أمني، اليوم، بانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مطار البصرة الدولي، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض الأنظمة الخدمية داخل المطار.

وقال المصدر إن الانقطاع كان مؤقتاً، مشيراً إلى أن التيار الكهربائي عاد بعد وقت قصير، وتمت إعادة تشغيل الأنظمة بشكل طبيعي دون تسجيل أي خروقات أمنية أو تأثيرات كبيرة على حركة الملاحة الجوية.

وأضاف أن الجهات المعنية باشرت فوراً بمعالجة الخلل الفني الذي تسبب بالانقطاع، مؤكداً أن الوضع داخل المطار مستقر حالياً.

ويُعد مطار البصرة الدولي من المنافذ الحيوية في المحافظة، حيث تخضع مرافقه لإجراءات فنية وأمنية مشددة لضمان سلامة المسافرين واستمرار العمل دون معوقات