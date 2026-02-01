دائرة صحة كربلاء المقدسة تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان، فقد ذكر المتحدث الرسمي لدائرة صحة كربلاء، أنور حميد الخفاجي للوكالة الرسمية، إنه "بتوجيه من قبل وزير الصحة، صالح الحسناوي، ومحافظ كربلاء المقدسة، نصيف الخطابي، وبمتابعة مباشرة من قبل المدير العام لدائرة صحة كربلاء، صفاء أحمد مهدي، فقد أعدت صحة كربلاء المقدسة خطة طوارئ خاصة بزيارة النصف من شعبان المباركة".

كذلك أوضح أن "الخطة تتضمن جوانب علاجية ووقائية وتوعوية فضلاً عن الإسناد الطبي فقد تم نشر أكثر من 96 عجلة إسعاف فوري في داخل المدينة وفي محاور مدينة كربلاء المقدسة تقوم بنقل الحالات الحرجة والطارئة الى المستشفيات الحكومية إذ تمت تهيئة ثمانية مستشفيات حكومية وإسنادها بخمسة مستشفيات أهلية لاستقبال الزائرين والمواطنين وأيضا تم فتح ثلاثة مراكز لطب الحشود داخل المدينة القديمة وهي مركز العباسية الشرقية والعباسية الغربية وباب بغداد إضافة الى مركز السيدة زينب الكبرى الجراحي التخصصي والمركز الصحي في منطقة عون مهمتها تقديم الخدمات الطبية والصحية الطارئة للمواطنين طيلة مدة الزيارة فضلاً عن إسنادها من قبل ملاكات طبية وصحية تعمل بنظام الشفتات على مدار 24 ساعة".

وأضاف "تم نشر أكثر من 20 فرقة استجابة سريعة داخل المدينة في الأزقة الضيقة التي يصعب الوصول إليها مهمتها نقل الحالات الحرجة الى مراكز الطوارئ المذكورة"، وتابع أنه "تم نشر أكثر من 55 فرقة صحية جوالة لمراقبة سلامة الشراب والغذاء المقدم للزائرين في المواكب الحسينية والمطاعم والأسواق تقوم بأخذ عينات غذائية وفحصها في مختبر الصحة المركزي للمحافظة وكذلك تم نشر فرق تعزيز الصحة تقوم بالتثقيف الصحي ونشر وطبع آلاف الرسائل الصحية وتوزيعها بين المواطنين والزائرين عن ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أهاليهم".

كما أشار الى أنه "في جانب الإسناد الطبي، فقد تم تقديم الدعم والإسناد من قبل وزارة الصحة بفرق طبية متخصصة في معالجة السموم إضافة الى حصص إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، الى جانب وجود إسناد طبي من قبل العتبات المقدسة في محافظة كربلاء المقدسة وكذلك طبابة الجيش والحشد الشعبي والهلال الأحمر بمفارز طبية ومراكز لطب الحشود تعمل طيلة مدة الزيارة".