قائد قوات الحدود يرأس اجتماعاً أمنياً لبحث تأمين الزيارة الشعبانية في النجف الأشرف

رأس قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، بحضور قائد شرطة المحافظة اللواء محمد جابر ذياب، وقائد حدود المنطقة الخامسة، إلى جانب عدد من مدراء الأجهزة الأمنية.

وقالت قيادة قوات الحدود في بيان" جرى خلال الاجتماع استعراض الخطط والإجراءات الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الشعبانية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق العالي والعمل المشترك بين مختلف التشكيلات الأمنية، فضلاً عن تهيئة المتطلبات اللوجستية والفنية اللازمة لضمان نجاح الزيارة وسلامة الزائرين.

واوضح البيان" ان الاجتماع تضمن مناقشات موسعة ركزت على آليات تقديم أفضل الخدمات وتنظيم الجهود بما يسهم في توفير أجواء آمنة ومستقرة تليق بهذه المناسبة الدينية المباركة.