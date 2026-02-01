الأخبار

توجه نيابي لحل البرلمان بسبب تأخر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية


كشف اعضاء في مجلس النواب، اليوم الاحد، توجههم نحو "حل البرلمان" اذا استمر الاخفاق في تحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد ان تم خرق المدة الدستورية التي انتهت في 29 يناير المنتهي، حيث ذكر النائب عن تحالف خدمات محمود فالح السيد، لقناة السومرية، ان "البرلمان سار بالاتجاه الصحيح في المدد الدستورية بانتخاب رئاسة البرلمان لكن في الفترة الاخيرة تخلف المجلس عن الحضور واكمال النصاب القانوني".

كما لفت الى ان "اول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في 27 يناير الماضي لم يتحقق النصاب، وكان اليوم الاخير من المدة الدستورية هو 29 يناير، لكن اليوم دخلنا في شهر شباط وضربنا المدد الدستورية وايضا لم يتحقق النصاب".

كذلك اكد ان "75 نائبا فقط حضروا الجلسة، بينما عندما تخرج خارج البرلمان تجد بين 150 الى 200 نائب تقريبا يجلسون في الخارج "، معتبرا ان "هذا حنث باليمين الدستوري ونطالب بحل مجلس النواب".

واوضح انه "يمكن لثلث اعضاء البرلمان ان يطالبوا بحل مجلس النواب، وبالفعل هناك توجه من قبل بعض النواب وبدأوا بجمع تواقيع اذا استمر الوضع على ماهو عليه وعدم تحقيق نصاب الجلسة سيتم الذهاب حل مجلس النواب".

وتعتبر هذه الخطوة تطورا استثنائيا بعد شهر واحد فقط على انشاء البرلمان الجديد، فيما يأتي تأجيل انعقاد الجلسة بسبب عدم تحقق النصاب حيث بلغ عدد حضور الجلسة 75 نائبا فقط بينما كانت الجلسة السابقة 85 نائبا، حيث يعتقد ان هذا التأجيل يأتي كمحاولة لكسب الوقت والتخلص من حرج "الرفض الامريكي لترامب"، حيث عند انتخاب رئيس الجمهورية سيكون عليه تكليف المالكي مباشرة، لذلك تحتاج القوى السياسية لكسب الوقت من خلال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اساسا.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
