وزارة العدل: إطلاق سراح 751 نزيلاً خلال شهر كانون الثاني 2026


 

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، إطلاق سراح 751 نزيلاً خلال شهر كانون الثاني 2026، حيث ذكر بيان للوزارة،أن "الموقف الشهري لأعداد النزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر كانون الثاني من عام 2026، بلغ (751) نزيلاً في بغداد وعدد من المحافظات".

كذلك أوضح أن "من بين المفرج عنهم (370) نزيلاً أُطلق سراحهم بموجب قرارات قضائية مختلفة، فيما بلغ عدد النزلاء المشمولين بقانون العفو العام (381) نزيلاً". فيما أكدت وزارة  أن "دائرة الإصلاح العراقية مستمرة في متابعة وتنفيذ إجراءات إطلاق السراح بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المعتمدة، ويعكس التزامها بأداء واجبها المهني والإنساني بأعلى مستويات الدقة والمسؤولية".

