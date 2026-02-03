جهاز المخابرات العراقي يتدخل لمنع محاضرات للزرقاوي في معرض دمشق للكتاب

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، ( 3 شباط 2026 )، بأن الحكومة السورية قررت حظر بيع كتاب في معرض دمشق الدولي للكتاب بناءً على طلب من جهاز المخابرات الوطني العراقي.

وذكر المصدر أن "الكتاب المحظور يحمل عنوان (هل أتاك حديث الرافضة)، "مشيراً إلى أن "محتوى الكتاب يتضمن سلسلة من المحاضرات الخاصة بالإرهابي المقبور (أبو مصعب الزرقاوي)".

ورُصد في معرض دمشق الدولي للكتاب، توزيع كتاب “هل أتاك حديث الرافضة؟”

ويُلخّص الكتاب، التسجيلات الصوتية لأبو مــصعب الزرقــاوي، الزعيم السابق لتنـظـيم الـقاعدة في العراق، والتي يتضمن تحـريضًا على الطـائـفية والكراهية.