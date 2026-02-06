الأمن الوطني يحرر طالبة من قبضة عصابة خطف في بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (6 شباط 2026)، بقيام جهاز الأمن الوطني بتحرير طالبة إعدادية في محافظة بابل وإلقاء القبض على عصابة خطف خلال وقت قياسي.

وذكر المصدر أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في مدينة القاسم/ بابل تمكنت من تحرير الطالبة وإلقاء القبض على العصابة المسؤولة عن الخطف"، مضيفًا أنه "تم تسليم المقبوض عليهم للجهات القضائية وفتح تحقيق بالحادثة".

وأكد أن "العملية جاءت ضمن جهود جهاز الأمن الوطني لتعزيز الأمن وحماية المواطنين وملاحقة العصابات الإجرامية في المحافظة".